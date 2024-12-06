'Финальный отсчёт': Тайсон Фьюри показал подготовку к реваншу с Усиком

Британский боксёр Тайсон Фьюри поделился новым постом в своём Instagram, продемонстрировав, как он выглядит за 15 дней до долгожданного реванша против украинского чемпиона Александра Усика. В подписи к фото Фьюри написал:

"Финальный отсчёт. Осталось 15 дней".

Фанаты с нетерпением следят за подготовкой обоих боксёров к этому важному поединку, который обещает стать одним из самых громких событий в мире бокса.

История противостояния

Напомним, что в ночь на 19 мая Александр Усик (22-0, 14 КО) одержал победу над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе. Судейские записки выглядели следующим образом:

Усик 115-112

Фьюри 114-113

Усик 114-113

Эта победа стала знаковой в карьере Усика, подчеркнув его техническое превосходство в бою с титулованным соперником.

Ожидание реванша

Реванш состоится 21 декабря 2024 года. Оба боксёра активно готовятся к этому поединку. Тайсон Фьюри, известный своим сильным характером и умением адаптироваться, имеет шанс вернуть титулы. Александр Усик, в свою очередь, стремится закрепить свой статус абсолютного чемпиона.

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