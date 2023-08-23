Функциональность и эстетика: как оформить дизайн кухни

Если вы намерены обновить дизайн вашей кухни в скором времени, полезно знать, какие направления будут актуальны в 2023 году. Основные требования включают комфорт, функциональность и эстетичность. Такая кухня идеально подходит для современных людей, всегда в движении и открытых к новому.

Об этом пишет radiotrek.

Свежие тенденции позволяют сочетать различные материалы, такие как металл, пластик, дерево, стекло, гипс и камень в различных комбинациях. Главное – избегать слишком большого количества акцентов.

В 2023 году естественность возвращается в тренды, в частности деревянные фасады становятся актуальными. Современные материалы, отделка, декоративные приложения и современная бытовая техника помогут сделать дизайн кухни стильным, а дерево придаст просторную живую энергетику.

Видео дня

Можно дополнить деревянный гарнитур металлическими деталями и декоративными элементами, что делает интерьер более утонченным.

Стекло отлично подойдет для создания воздушного, легкого и изысканного вида кухни. Вариантов использования стекла множество: начиная от гарнитур со стеклянными элементами и заканчивая панорамными окнами и декором из стекла.

Главной тенденцией современных кухонь есть использование сложных комбинаций материалов. Дизайнеры внедряют сочетание дерева с бетоном, металла с мрамором, а также используют различные комбинации камня, плитки и т.д.

Читайте также: Как разместить мебель в доме, чтобы организовать пространство функционально

При проектировании важно учесть современные стили декора. Среди актуальных стилей можно выделить лофт с характерными особенностями, такими как кирпичная кладка, открытые коммуникации и натуральные материалы.

Неоклассика – это стиль, который сочетает в себе не теплые оттенки и много света и придает элегантности с помощью стеклянных или хрустальных люстр, а также текстильных деталей.

Скандинавский стиль остается популярен благодаря своей простоте, практичности и четкости линий. Минимизированная мебель, встроенная техника и ограниченное количество декора создают атмосферу гармонии.

В завершение, в 2023 году возвращается модерн, характерный своей практичностью, функциональностью и лаконичностью. Он включает в себя контрастные цвета, строгие линии и деревянную мебель, а также декор из стекла и металла.

Как сделать роскошный интерьер с маленьким бюджетом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!