Газ для украинцев может резко подорожать: когда ожидать новых платежек

В Украине годовой тариф на природный газ для большинства граждан установлен на уровне 7960 гривен за тысячу кубометров. Власти уверяли, что его не будут менять до завершения военного положения и еще в течение шести месяцев после этого.

Однако при определенных условиях стоимость может повыситься уже в этом году. Об этом пишет UAportal со ссылкой на "Новости.LIVE".

Специалист в сфере ЖКХ и энергетики Олег Попенко отмечает, что в 2025 году цена на газ может существенно повыситься, а сохранение нынешних тарифов представляется маловероятным.

"Теоретически могут и в этом году, зависит от многих факторов. Но то, что тарифы на газ вырастут в ближайшие годы - это факт, я уверен", - говорит Попенко.

Специалист также отметил, что согласно Меморандуму между Украиной и МВФ предусмотрено создание плана либерализации энергетического рынка, предусматривающего введение рыночных тарифов на газ через шесть месяцев после окончания военного положения.

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На сколько может подорожать газ

Как отмечает Попенко, в соответствии с требованиями МВФ, стоимость газа может вырасти до 16 000-21 000 гривен за тысячу кубометров, без учета НДС и платы за распределение. Однако реальная рыночная цена может быть еще выше. Например, в соседней Молдове население платит примерно 32 000 гривен за тот же объем газа.

Специалист отметил, что ситуация может стать еще сложнее в случае вероятных атак российских войск на газовую инфраструктуру, что повлечет дополнительные угрозы для отопительного сезона 2025-2026 годов.

Уничтожение газодобывающих объектов может привести к перебоям в теплоснабжении и росту тарифов. Ожидается, что повышение цен может быть вызвано кризисом в энергетике и дефицитом государственного бюджета.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько будет стоить газ для украинцев с 1 мая.

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