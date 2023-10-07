Где можно использовать шелуху от лука: советы

Многие из нас привыкли выбрасывать луковую шелуху в мусорник после приготовления различных блюд. Тем не менее, мало кто знает, что эти "отходы" можно использовать для создания полезной и вкусной приправы.

Об этом сообщило издание Pixel. Отметили, что из луковой шелухи можно сделать собственную приправу для разнообразных блюд.

Для приготовления этой приправы вам понадобится больше шелухи, чем вы получите от одного лука, поэтому не спешите выбрасывать шелуху, а создайте специальный контейнер для хранения.

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Кроме этого, собранную шелуху нужно высушить. Разбросайте его на противень и поместите в духовку. Готовность можно определить на глаз, когда шелуха станет сухой и хрупкой.

После этого следует измельчить луковую шелуху с помощью блендера, а затем добавить соль и перец по вкусу. Готовую приправу можно использовать для замаринования мяса перед или для других блюд, требующих особого вкуса и аромата.

Следовательно, луковая шелуха, которые раньше считались отходами, теперь могут стать вкусной и полезной дополнительной приправой к вашему столу.

Напомним, луковая шелуха доступна и действенная подкормка для растений, содержащая витамины А, С, РР, группы В, калий, фосфор, железо и другие.

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