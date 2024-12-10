Где можно проверить начисление субсидии и ее размер

Началась кампания по назначению субсидий для населения на отопительный период 2024-2025 годов. Граждане имеют несколько удобных способов подать необходимые документы: через онлайн-порталы, отделения Пенсионного фонда Украины, центры предоставления административных услуг или по почте.

Наиболее информативным источником данных о субсидии является официальный вебпортал ПФУ по адресу https://portal.pfu.gov.ua/. В специальном разделе "Моя субсидия" можно получить полную информацию о предыдущих начислениях, сроках и суммах выплат, а также ознакомиться с решениями о назначении помощи. Для лиц, которые только подали документы через вебпортал, предусмотрено дополнительное сообщение в разделе "Мои сообщения". пишет Телеграф.

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Альтернативный вариант - портал "Действие", где результаты рассмотрения документов можно найти в разделах "Обратите внимание" и "Заказные услуги". -753 или непосредственно в местные отделения.

Сроки рассмотрения документов зависят от выбранной системы подачи заявления. При использовании упрощенной системы процесс занимает 14 дней, при стандартной – 30 дней.

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