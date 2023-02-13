Генерал США предположил, что 4 сбитых летающих шара имеют внеземный характер

Генерал ВВС США Глен ВанХерк, контролирующий воздушное пространство Северной Америки, заявил в воскресенье после серии сбитых до неузнаваемости объектов, что он пока не исключает пришельцев или какого-либо другого объяснения длительному пребыванию этих шаров в небе.

Американские военные сбили неизвестный объект над озером Гурон в воскресенье во время четвертой такой операции за последние восемь дней. Приказ о выполнении этой операции дал президент Джо Байден. Объект мог мешать коммерческому авиасообщению, поскольку он двигался на высоте 6100 м, сообщает BBC, ссылаясь на заявление Пентагона.

Впервые четвертый объект был обнаружен над военными объектами в штате Монтана в субботу, добавили в нем. Изначально не считавшийся военной угрозой объект был описан представителями обороны как беспилотная "восьмиугольная структура" с прикрепленными к ней веревками. Он был сбит ракетой, выпущенной из истребителя F-16 в 14.42 по местному времени.

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4 февраля американские военные впервые заметили и сбили вероятный китайский шар-шпион у побережья Южной Каролины. Она несколько дней дрейфовала над США, и официальные лица сказали, что она прибыла из Китая и следила за конфиденциальными сайтами.

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Китай возразил, что объект использовался для шпионажа, и заявил, что это было устройство для мониторинга погоды, которое было на территории США ошибочно. Этот инцидент и гневные разговоры после него усилили напряженность между Вашингтоном и Пекином.

10 февраля США сбили еще один объект у северной Аляски, который, по словам официальных лиц, не имел никакой системы движения или контроля.

11 февраля американский истребитель сбил воздушный объект над канадской территорией Юкон, примерно в 160 км от границы США. Он был описан как цилиндрический и меньше первого летающего шара.

12 февраля самолеты США сбили четвертый летающий объект у озера Гурон.

Чиновники публично не определили происхождение или назначение этих объектов. И США, и Канада все еще работают над восстановлением остатков, но поиски на Аляске усложняются арктическими условиями.

"Эти объекты мало напоминали воздушный шар и были намного меньше его, и мы не будем их окончательно характеризовать, пока не найдем обломки", – сказал представитель национальной безопасности Белого дома.

ВанХерк сказал журналистам, что военные не смогли сразу определить средства, с помощью которых любой из последних объектов удерживался вверху, средства их движения или откуда они пришли.

"Мы называем их объектами, а не воздушными шарами, неспроста", – сказал он.

Когда генерала спросили в воскресенье, исключили ли США возможность того, что объекты, сбитые над Аляской, Канадой и Мичиганом были пришельцами или инопланетянами, он дал свой комментарий.

"Я позволю разведывательному сообществу и контрразведывательному сообществу разобраться в этом", – сказал ВанХерк на брифинге. "На данный момент я ничего не исключаю".

Другой представитель обороны США на условиях анонимности заявил после брифинга, что военные не видели никаких доказательств того, что любой из объектов, о которых идет речь, был внеземным происхождением.

Следует отметить, что американские военные ужесточили проверку предметов в воздушном пространстве США и чувствительных радаров, обследующих небо.

Напомним, марсоход NASA Curiosity сфотографировал поразительный металлический метеорит, которому может быть миллиарды лет. Этот никелево-железный кусок имеет прозвище "Какао".

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