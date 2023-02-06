В США нашли часть древнего оружия в ребре мастодонта, возможный возраст которого почти 14 тыс. лет (фото)

Ученые в США при исследовании костей мастодонта нашли в части его ребра обломок. Он оказался фрагментом рукотворного наконечника древнего охотничьего оружия.

Как сообщает SciNews, палеонтологи исследовали остатки самца американского мастодонта (Mammut americanum), которые были найдены еще в 1970-х годах. Они заметили, что в конце правого ребра находились посторонние фрагменты.

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Эти инородные части были интерпретированы как наконечник снаряда, распавшийся на части, вошедшие в ребро животного. Выяснилось, что этому обломку может быть 13 900 лет. Он был изготовлен из кости мастодонта и крепился к копьям, которые использовали наши предки для охоты на мегафауну на северо-западе Тихого океана.

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Исследователи считают, что обломки наконечника врезались в ребро, когда мастодонт был жив – на этот факт указывало на видимое заживление вокруг места раны.

"Это самый старый наконечник костяного снаряда в Америке и является самым древним прямым доказательством охоты на мастодонтов в Америке", — отметили ученые.

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

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