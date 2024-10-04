Генетическое наследие: ученые рассказали, как передается внешность через поколения

Сходство между родственниками, будь то родители и дети или более отдаленные члены семьи, давно интересует ученых из разных стран. В некоторых семьях можно заметить поразительное сходство в чертах лица, в то время как другие имеют совсем незначительное физическое сходство. Естественное желание понять, как формируется наша внешность, побуждает задуматься, какие факторы влияют на черты лица. Именно по этой причине ученые решили раскрыть основные аспекты, определяющие, насколько мы будем похожи на своих родственников или, наоборот, будем отличаться от них, сообщает Discover Magazine.

Хотя генетика играет ключевую роль в определении нашего облика, окружающая среда также имеет свое влияние на то, как мы выглядим. Главные черты лица в большей степени формируются под действием генов. Исследования, проведенные такими учеными, как Джон Р. Шаффер, профессор генетики человека из Университета Питтсбурга, выявили сотни генов, связанных с чертами лица. Однако эти открытия охватывают только около 14% всех генов, которые могут влиять на форму лица.

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Его коллега, Сет Вайнберг, содиректор Центра черепно-лицевой и зубочелюстной генетики в том же университете, подчеркивает, что, несмотря на существующие знания, остается много неизученного. Генетическое наследование является полигенным, то есть многие гены одновременно влияют на развитие разных частей лица. Именно поэтому члены семьи могут наследовать общие черты, например форму носа дедушки или подбородка родителей, несмотря на сложные генетические взаимодействия.

Хотя генетика играет ключевую роль в определении нашего облика, окружающая среда также имеет свое влияние на то, как мы выглядим. Главные черты лица в большей степени формируются под действием генов. Исследования, проведенные такими учеными, как Джон Р. Шаффер, профессор генетики человека из Университета Питтсбурга, выявили сотни генов, связанных с чертами лица. Однако эти открытия охватывают только около 14% всех генов, которые могут влиять на форму лица.

Его коллега, Сет Вайнберг, содиректор Центра черепно-лицевой и зубочелюстной генетики в том же университете, подчеркивает, что, несмотря на существующие знания, остается много неизученного. Генетическое наследование является полигенным, то есть многие гены одновременно влияют на развитие разных частей лица. Именно поэтому члены семьи могут наследовать общие черты, например форму носа дедушки или подбородка родителей, несмотря на сложные генетические взаимодействия.

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Исследования наследственности, включая близнецов, показывают, что до 80% наших черт лица передаются генетически. Открытие Джона Р. Шаффера также указывают на взаимосвязь генов, ответственных за формирование лица и мозга в процессе развития, что подчеркивает "биологическую перекрестную связь" между ними. Однако вопрос о том, кто родитель имеет большее влияние на черты лица ребенка, остается нерешенным, а ученые, как Сет Вайнберг, признают, что исследования в этой области только на начальном этапе.

Кроме генетики, внешние факторы также не имеют значения. Профессор Бенедикт Халлгримссон из Университета Калгари отмечает, что такие факторы, как недоедание, могут повлиять на развитие лица, что приводит к изменениям, которые делают человека визуально старше или выше, чем при нормальных условиях. Токсины из окружающей среды, особенно во время беременности, могут также повлиять на развитие лица, добавляя новый уровень сложности во взаимодействии между генами и внешними воздействиями.

Остается открытым вопрос, как много генов формирует такие специфические черты лица, как нос или форма челюсти. Исследователи, как Халлгримссон, удивляются, как тысячи генов работают вместе для создания этих уникальных черт, но наследование генетических закономерностей неизменно и подтверждает важность генетического наследия в нашем облике.

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