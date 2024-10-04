Генетична спадщина: науковці розповіли, як передається зовнішність через покоління

Схожість між родичами, будь то батьки та діти або більш віддалені члени сім'ї, давно цікавить науковців з різних країн. У деяких сім'ях можна помітити вражаючу подібність у рисах обличчя, тоді як інші мають зовсім незначну фізичну схожість. Природне бажання зрозуміти, як формується наша зовнішність, спонукає замислитися, які чинники впливають на наші риси обличчя. Саме з цієї причини вчені вирішили розкрити основні аспекти, що визначають, наскільки ми будемо схожими на своїх родичів чи, навпаки, відрізнятимемося від них, повідомляє Discover Magazine.

Хоча генетика відіграє ключову роль у визначенні нашої зовнішності, навколишнє середовище також має свій вплив на те, як ми виглядаємо. Основні риси обличчя переважно формуються під впливом генів. Дослідження, проведені такими вченими, як Джон Р. Шаффер, професор генетики людини з Університету Піттсбурга, виявили сотні генів, що пов'язані з рисами обличчя. Проте ці відкриття охоплюють лише близько 14% від усіх генів, які можуть впливати на форму обличчя.

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Його колега, Сет Вайнберг, співдиректор Центру черепно-лицьової та зубощелепної генетики в тому ж університеті, підкреслює, що, попри вже існуючі знання, залишається багато невивченого. Генетичне успадкування є полігенним, тобто багато генів одночасно впливають на розвиток різних частин обличчя. Саме тому члени родини можуть успадковувати спільні риси, як-от форму носа дідуся чи підборіддя батьків, попри складні генетичні взаємодії.

Хоча генетика відіграє ключову роль у визначенні нашої зовнішності, навколишнє середовище також має свій вплив на те, як ми виглядаємо. Основні риси обличчя переважно формуються під впливом генів. Дослідження, проведені такими вченими, як Джон Р. Шаффер, професор генетики людини з Університету Піттсбурга, виявили сотні генів, що пов'язані з рисами обличчя. Проте ці відкриття охоплюють лише близько 14% від усіх генів, які можуть впливати на форму обличчя.

Його колега, Сет Вайнберг, співдиректор Центру черепно-лицьової та зубощелепної генетики в тому ж університеті, підкреслює, що, попри вже існуючі знання, залишається багато невивченого. Генетичне успадкування є полігенним, тобто багато генів одночасно впливають на розвиток різних частин обличчя. Саме тому члени родини можуть успадковувати спільні риси, як-от форму носа дідуся чи підборіддя батьків, попри складні генетичні взаємодії.

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Дослідження спадковості, зокрема ті, що включають близнюків, показують, що до 80% наших рис обличчя передаються генетично. Відкриття Джона Р. Шаффера також вказують на взаємозв'язок генів, відповідальних за формування обличчя і мозку в процесі розвитку, що підкреслює "біологічний перехресний зв'язок" між ними. Проте питання про те, хто з батьків має більший вплив на риси обличчя дитини, залишається невирішеним, а науковці, як Сет Вайнберг, визнають, що дослідження в цій галузі лише на початковому етапі.

Крім генетики, зовнішні чинники також мають значення. Професор Бенедикт Халлгрімссон з Університету Калгарі зазначає, що такі фактори, як недоїдання, можуть вплинути на розвиток обличчя, спричиняючи зміни, що роблять людину візуально старшою або вищою, ніж за нормальних умов. Токсини з навколишнього середовища, особливо під час вагітності, також можуть вплинути на розвиток обличчя, додаючи новий рівень складності у взаємодії між генами та зовнішніми впливами.

Залишається відкритим питання, як велика кількість генів формує такі специфічні риси обличчя, як ніс чи форма щелепи. Дослідники, як Халлгрімссон, дивуються, як тисячі генів працюють разом для створення цих унікальних рис, але успадкування генетичних закономірностей є незмінним і підтверджує важливість генетичної спадщини в нашій зовнішності.

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