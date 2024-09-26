Що відбувається в мозку людини під час смерті: вчені розкрили шокуючі факти

Канадські вчені вперше в світі зафіксували мозкову активність людини під час її смерті, що надало нові знання про можливі останні думки перед відходом з життя.

Про це повідомляє LADbible.

Дослідження було проведене на 87-річному пацієнті, який страждав на епілепсію та несподівано помер від серцевого нападу. Під час електроенцефалографії (ЕЕГ) зафіксували значні зміни мозкової активності за 30 секунд до і після зупинки серця. Зокрема, спостерігалося посилення "гамма-коливань", пов'язаних зі снами та спогадами. Це може свідчити про те, що людина в останні моменти життя переживає важливі епізоди з минулого, підтверджуючи теорію "спалаху спогадів".

Доктор Аджмал Земмар, який очолив дослідження, припустив, що отримані результати можуть не тільки змінити наше розуміння процесу смерті, але й вплинути на питання найкращого часу для пересадки органів. Незважаючи на те, що висновки зроблені на основі одного випадку, вчені вважають за необхідне продовжити експерименти для підтвердження цих даних.

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Раніше подібні зміни спостерігали у щурів під час процесу смерті, але це вперше їх було зафіксовано у людини. Однак експерти не впевнені, чи є ці процеси характерними для всіх людей, оскільки на результати могли вплинути пошкодження мозку, спричинені епілепсією у пацієнта. Незважаючи на це, дослідження відкриває нові можливості для розуміння того, що відбувається в мозку в момент смерті.

Науковці також припускають, що навіть після зупинки серця мозок здатен активувати найяскравіші спогади, що дає нове розуміння передсмертних переживань. Це дослідження не тільки дає відповідь на питання про феномен "спалаху спогадів", але й відкриває нові горизонти у вивченні людської свідомості на межі життя і смерті.

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