Генсек НАТО подтвердил факт участия солдат КНДР в войне в Украине

Марк Рютте выразил обеспокоенность присутствием военнослужащих КНДР на территории России, в частности в Курской области. По словам главы Альянса, такое сотрудничество между Пхеньяном и Москвой представляет серьезную угрозу и свидетельствует об эскалации конфликта в Украине.

Особую обеспокоенность вызывает факт поставки ракетного вооружения и технологической поддержки со стороны КНДР. Об этом он заявил во время специального брифинга, сообщает 24 канал.

"Вовлечение северокорейских военных указывает на значительные потери россиян в этой войне. Украинский народ демонстрирует несгибаемость, и НАТО продолжит поддерживать борьбу Украины за свободу", – подчеркнул Рютте.

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Генсек НАТО также отметил, что выявлены недостатки в системе безопасности Альянса, требующие немедленного устранения. Он призвал прекратить агрессию России и отметил важность контроля ситуации партнерами из Индо-Тихоокеанского региона.

Вопрос дополнительной военной поддержки Украины обсуждался с министром обороны Рустемом Умеровым и стал одним из ключевых пунктов повестки дня.

Напомним, Зеленский назвал предпосылку завершения горячей фазы войны.

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