Гигантские 'сексуально озабоченные' испанские улитки атакуют сады Великобритании (фото)

Возбужденные и голодные гигантские испанские улитки наступают на британские сады – через 11 лет после первого великого нашествия.

Эксперты говорят, что средиземноморские беспозвоночные начали появляться на газонах в апреле этого года после выхода из спячки во время недавней жаркой погоды.

Об этом пишет Daily Star.

Ученые утверждают, что улитки вылезли в поисках пара для спаривания и еды.

Эксперты обвиняют в нашествии улиток сырую погоду, наступившую после продолжительной жары.

Пол Гетерингтон из природоохранной организации Buglife сказал: "Теперь испанским улиткам нужно выйти и поесть.

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"Когда сухо и жарко - они впадают в сонливое состояние и зарываются в землю. Когда снова становится сыро, они выходят из состояния спячки и отправляются на поиски пищи и партнера для спаривания".

Они лакомятся мясом, растениями и собачьими экскрементами и могут съесть до 20 гранул от улиток, прежде чем начнут погибать.

Напомним, Киев заполонили коричневые улитки.

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