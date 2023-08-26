Гигантские "сексуально озабоченные" испанские улитки атакуют сады Великобритании (фото)
Возбужденные и голодные гигантские испанские улитки наступают на британские сады – через 11 лет после первого великого нашествия.
Эксперты говорят, что средиземноморские беспозвоночные начали появляться на газонах в апреле этого года после выхода из спячки во время недавней жаркой погоды.
Об этом пишет Daily Star.
Ученые утверждают, что улитки вылезли в поисках пара для спаривания и еды.
Эксперты обвиняют в нашествии улиток сырую погоду, наступившую после продолжительной жары.
Пол Гетерингтон из природоохранной организации Buglife сказал: "Теперь испанским улиткам нужно выйти и поесть.
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"Когда сухо и жарко - они впадают в сонливое состояние и зарываются в землю. Когда снова становится сыро, они выходят из состояния спячки и отправляются на поиски пищи и партнера для спаривания".
Они лакомятся мясом, растениями и собачьими экскрементами и могут съесть до 20 гранул от улиток, прежде чем начнут погибать.
Напомним, Киев заполонили коричневые улитки.
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