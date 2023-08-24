Киев заполонили коричневые улитки длиной до 18 см (фото)

В Киеве появилось немало экзотических улиток коричневого или рыжего цвета без раковины. Особенно много вредителей в столичных парковых зонах после дождей.

О нашествии необычных моллюсков официально сообщал Национальный природный парк "Голосеевский". Родиной этих улиток считается Пиренейский полуостров.

"Считается также, что за пределы ареала его нечаянно разнесли люди по торговым путям. Этот вид может иметь окрас тела разных оттенков коричневого цвета, а также черную голову и щупальца ("антенны"); с правой стороны тела у него хорошо заметно дыхательное отверстие – пневмостому. Как и все другие улитки, этот вид не имеет раковины, однако может достигать достаточно значительных размеров — 8-12, а иногда и 18 см", – говорится в сообщении.

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О нашествии улиток также сообщали рядовые украинцы. Моллюсков заметили в парке "Сырецкая роща" (Подольский и Шевченковский районы города).

Киевляне обнародовали свои фотографии в сети. "Вот фото из Голосеевского леса (урочище Бычок)", – написала Людмила Капшученко.

Добавим, мы рассказывали, как избавиться от улиток на даче без пестицидов. Для этого понадобится медная лента.

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