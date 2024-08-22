Горит и детонирует: в Волгоградской области рф БПЛА атаковали военный аэродром (фото, видео)

В ночь на 22 августа в российском городе Калач-на-Дону Волгоградской области прогремели взрывы, которые, по информации, были вызваны атакой беспилотников и работой противовоздушной обороны. Это повлекло за собой пожар на военном аэродроме.

Об этом информируют российские Telegram-каналы.

Они отмечают, что первые сообщения от жителей Калача-на-Дону (Калачевский район) начали появляться в сети примерно в 3:30 утра.

РосСМИ утверждают, что системы ПВО якобы сбили по меньшей мере два беспилотника.

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По информации Telegram-канала Astra, один из дронов был уничтожен "в нескольких километрах от аэродрома", а обломки другого упали на хозяйственную постройку неподалеку, что привело к возникновению пожара.

Речь идет о военном аэродроме Мариновка, расположенном в поселке Октябрьский, примерно в 20 километрах от города Калач-на-Дону. Предполагается, что именно этот аэродром был целью для БПЛА.

Пожар возник непосредственно на территории аэродрома. Согласно открытым данным, там дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи (воинская часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированной 1 января 2014 года из авиационной эскадрильи 6970-й авиабазы, входящей в состав 7-й бригады ПКО.

Впоследствии губернатор Волгоградской области прокомментировал ситуацию в регионе: "Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет".

Напомним, в ночь на 21 августа ВСУ в Новошахтинске попали в комплекс ПВО россиян С-300.

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