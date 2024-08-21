Розгорілася масштабна пожежа: ЗСУ у Новошахтинську влучили в комплекс ППО росіян С-300 (відео)

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про знищення на території росії позиції зенітного ракетного комплексу С-300 росіян. Це сталося біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області.

"У ніч на 21 серпня підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області рф. За результатами об’єктивного контролю спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що ці комплекси російські війська використовують не лише для відбиття атак, але й для ударів по мирних містах України.

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Додамо, що у ніч на 21 серпня 2024 року мешканці Ростовської області росії повідомили про потужний вибух у Новошахтинську, де знаходиться нафтозавод.

У соцмережах близько другої години ночі вони написали, що прокинулися від вибуху. Горіло поле поряд із будинками.

"Виглянули у вікно, а там горить поле поряд із будинками. Перед цим чули свист. Дрони з таким звуком не літають, це могла бути збита ракета", – повідомляється у місцевих чатах.

У Telegram-канал мешканці регіону писали, що збита російським ППО ракета впала поблизу нафтозаводу у Новошахтинську.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що "близько першої ночі силами ППО на заході Ростовської області збито ракету. За попередніми даними, внаслідок падіння уламків жертв та руйнувань немає".

Тим часом місцеві у соцмережах публікують відео з місця пожежі у Новошахтинську. "Ймовірно, хотіли вдарити по нафтозаводу після атаки на Пролетарськ, щоб влаштувати другу потужну пожежу та посіяти паніку", – коментують вони подію.

У коментарях під дописом Голубєва мешканці області жаліються, що почуваються у небезпеці.

росіяни жаліються в коментарях. Джерело: Скриншот з t.me/golubev_vu

росіяни жаліються в коментарях. Джерело: Скриншот з t.me/golubev_vu

Нагадаємо, 18 серпня дрони атакували нафтобазу у Пролетарському на Ростовщині. Рятувальники та оперативні служби станом на 21 серпня не змогли приборкати вогонь.

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