Разгорелся масштабный пожар: ВСУ в Новошахтинске попали в комплекс ПВО россиян С-300 (видео)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об уничтожении на территории России позиции зенитного ракетного комплекса С-300 россиян. Это произошло возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области.

"В ночь на 21 августа подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими частями Сил обороны нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 противника возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области России. По результатам объективного контроля наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания. Точность поражения доразведывается", – говорится в сообщении Генштаба.

Эти комплексы российские войска используют не только для отражения атак, но и для ударов по мирным городам Украины.

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В ночь на 21 августа 2024 года жители Ростовской области россии сообщили о мощном взрыве в Новошахтинске, где находится нефтезавод.

В соцсетях около двух часов ночи они написали, что проснулись от взрыва. Горело поле рядом с домами.

"Выглянули в окно, а там горит поле рядом с домами. Перед этим слышали свист. Дроны с таким звуком не летают, это могла быть сбитая ракета", – сообщается в местных чатах.

В Telegram-канал жители региона писали, что сбитая российским ПВО ракета упала вблизи нефтезавода в Новошахтинске.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что "около часа ночи силами ПВО на западе Ростовской области сбита ракета. По предварительным данным, в результате падения обломков жертв и разрушений нет".

Между тем, местные в соцсетях публикуют видео с места пожара в Новошахтинске. "Вероятно, хотели ударить по нефтезаводу после атаки на Пролетарск, чтобы устроить второй мощный пожар и посеять панику", – комментируют они произошедшее.

В комментариях под сообщением Голубева жители области жалуются, что чувствуют себя в опасности.

россияне жалуются в комментариях. Источник: Скриншот из t.me/golubev_vu

россияне жалуются в комментариях. Источник: Скриншот из t.me/golubev_vu

Напомним, 18 августа дроны атаковали нефтебазу в Пролетарском в Ростовщине. Спасатели и оперативные службы по состоянию на 21 августа не смогли обуздать огонь.

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