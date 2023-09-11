Гортензия будет пышно цвести, если рядом посадить некоторые растения: советы садоводов

Сопутствующая посадка – это когда разные растения выращиваются вместе для взаимной выгоды. Гортензии выглядят утонченно, что позволяет легко сочетать с ними растения.

Самое важное, что нужно учитывать при выборе растений, это то, будут ли они преуспевать в той же среде, что и гортензии. Об этом сообщает Express.co.uk.

Отмечается, что композиции для гортензий практически нескончаемы. Впрочем, есть несколько, которые работают лучше всего.

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Герань многолетняя

Многолетние герани имеют фиолетовый, розовый или белый цвет и имитируют однолетнюю герань. Герань – это крепкое классическое садовое растение, которое не требует особого ухода и действительно самодостаточно после того, как выросло.

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Это отличные растения-компаньоны для гортензий, поскольку они процветают в одинаковых условиях. Им обоим нужна влажная и дренированная, но не слишком влажная почва.

Папоротники

Папоротники действительно хорошие дополнения к гортензии, и они являются одними из самых легких растений в уходе. Существует много разных видов папоротника.

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Есть папоротники, которые выдерживают больше солнца, но большинство папоротников любят глубокую тень. Папоротники являются отличным компаньоном для гортензий, поскольку они имеют схожие потребности, но также добавляют другую текстуру и узор в сад.

Азалии

Азалии и гортензии создают великолепное сочетание в саду. Оба растения любят одинаковые условия выращивания кислого, хорошо дренированную почву с большим количеством тени.

Эти растения также отвечают преимуществам голубой гортензии относительно слабокислой почвы. Избегайте розовых или позвольте им посинеть, потому что они плохо подойдут для кислотолюбивых азалий.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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