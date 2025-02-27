Государство предоставляет до 30 тыс. грн: кто из украинцев может претендовать на помощь

В 2025 году отдельные категории украинцев смогут получить единовременную финансовую помощь на лечение. Выплаты предусмотрены для граждан, которые получили повреждения в результате боевых действий.

Эту информацию обнародовала Херсонская городская военная администрация. Финансовая поддержка на лечение будет предоставляться жителям Херсона, который находится под постоянными обстрелами.

Помощь будут выплачиваться в рамках городской инициативы "Социальная защита". Материальную поддержку могут получить:

пострадавшие в результате российской агрессии херсонцы, получившие ранения;

семьи погибших в результате вражеских атак.

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Сумма выплат варьируется в зависимости от возраста пострадавшего. Предусмотрены два уровня финансовой помощи:

20 000 грн – для взрослых, получивших телесные повреждения;

– для взрослых, получивших телесные повреждения; 30 000 грн – для детей, которые получили травмы.

Чтобы получить финансовую помощь на лечение, гражданам необходимо обратиться в районные советы.

Кроме того, в Херсонской территориальной общине предусмотрены выплаты на погребение родственникам погибших в результате российских обстрелов. Сумма пособия составляет 50 000 грн.

Дополнительную информацию херсонцы могут получить по контактным номерам:

Днепровский район – (099) 25 35 491;

– (099) 25 35 491; Корабельный район – (050) 87 51 141;

– (050) 87 51 141; Центральный район – (066) 44 79 236.

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