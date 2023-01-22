Готовим без духовки: вкусный маковый пирог с белым шоколадом (фото)
При отсутствии духового шкафа побаловать себя вкусненьким хочется всем. Мы предлагаем вам рецепт пирога, который можно приготовить на сковороде.
Сделать его очень просто. И вам будет чем угостить своих близких во время вечернего чаепития. Своим рецептом поделилась кулинарка kelbas_v в Instagram.
Для рецепта макового пирога нам понадобится :
Для сковороды 24-26 см:
~ 3 яйца
~ 180 г сахара
~ 1 пакетик ванильного сахара (10 г)
~0,5 ч л соли
~ 100 мл подсолнечного масла
~ 200 мл молока
~ 300 г муки
~ 2 ст л семян мака
~ 18 г разрыхлителя
Как приготовить маковый пирог в сковороде?
Возьмите яйца и вбейте их с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до кремового цвета. Когда нет миксера, то можно сделать это венчиком.
Влейте масло и молоко, перемешайте.
В другой миске смешайте муку, семена мака и разрыхлитель.
За несколько раз добавьте к смеси сухие ингредиенты.
Перемешайте, тесто готово.
Возьмите сковороду (для рецепта использовалась сковорода 24 см, но можно и 22 см).
Кладем на дно лист пергамента в форме круга.
Смазываем дно и бортики сковородны маслом.
Выливаем тесто и немного трясем сковороду.
Накрываем крышкой и ставим на огонь, который чуть меньше среднего на 25-30 минут. Если у вас электроплита, включите 3-3,5.
Как только края пироги стали немного пропеченными, готовьтесь его переворачивать.
Для этого накрываем его новым пергаментом, сверху кладем тарелку и переворачиваем пирог из сковороды на эту тарелку. Затем снова берем за край нижнего пергамента и снова перекладываем пирог на сковороду другой стороной.
Накрываем крышкой и выпекаем еще 25-30 минут.
Готовый маковый пирог украшаем белым шоколадом.
Этот рецепт также подойдет для выпечки в мультиварке. Приятного аппетита!
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