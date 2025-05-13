Готовьте куртки: где в ближайшие дни в Украине снова будут заморозки и выпадет снег

В отдельных регионах Украины снова ожидаются заморозки. Температура поверхности почвы может снижаться до -3 °C.

Кое-где также возможны снегопады. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

13 и 14 мая ночью в большинстве регионов будет сухо, а днем местами возможны небольшие дожди. В среду, 15 мая, на западе страны пройдут умеренные осадки, в северных и центральных областях прогнозируются слабые дожди. На остальной территории – без осадков.

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В ближайшие три дня в Украине будет преобладать северо-западный ветер, который постепенно сменится юго-западным. Его скорость будет достигать 5-12 м/с, а 15 мая в западных и северных регионах возможны порывы до 15-18 м/с.

В ночное время температура будет колебаться в пределах +2… +8 °C. Однако в ночь на 13 мая в Западной и Винницкой областях ожидаются заморозки на почве - от 0 до -3 °C. Днем воздух прогреется до +10… +15 °C, а на юге и востоке страны – до +18 °C.

В высокогорье Карпат возможен мелкий дождь, а днем 15 мая умеренные осадки с мокрым снегом. Температура ночью близка к 0°C, днем – +5… +10 °C.

Раньше мы рассказывали, сколько будет продолжаться холодная погода в Украине.

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