Град был размером с теннисный мяч: торнадо-монстры накрыли штат Оклахома в США (видео)

По меньшей мере, 3 человека погибли в результате торнадо и сильных штормов, пронесшихся по центральной части США. В некоторых городах Америки выпал град размером с теннисный мяч.

Как сообщает DailyMail, из-за сильных штормов из торнадо в Оклахоме тысячи людей остались без света, мощный ветер вырывал деревья с корнями и разрушал дома, автомобили уносило в воздух и разбрасывало по дорогам.

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"Несомненно, есть десятки различных травм, от незначительных до смертельных", — прокомментировал последствия непогоды заместитель шерифа Скотт Гиббонс из округа Макклейн.

Между тем, согласно данным Центра прогнозирования штормов Национальной метеорологической службы, в США непогода может повториться, метеорологи предупредили о вероятности новых торнадо.

К началу непогоды Национальная служба погоды США объявила предупреждение о торнадо и сильных грозах в Оклахоме, Канзасе и Айове. Людей призывали искать укрытие.

В настоящее время объявлено чрезвычайное положение в пяти округах: Кливленде, Линкольне, Макклейне, Оклахоме и в округе Поттаватоме.

Напомним, в марте мощный торнадо сравнил с землей город в штате Миссисипи.

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