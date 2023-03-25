Разрушительное торнадо в США: мощный шторм сравнял с землей город в штате Миссисипи (видео)

Мощный торнадо пронесся по американскому штату Миссисипи. Больше всего от стихии пострадал город Роллинг Форк, в котором проживали 1700 человек.

Как сообщает New York Times, мэр города Элдридж Уокер сказал в комментарии СМИ: "Мого города больше нет".

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По данным агентства по чрезвычайным ситуациям штата Миссисипи, длина смерча составляла более 160 километров. Известно более 20 погибших, десятки пострадавших, спасатели разбирают завалы, чтобы освободить людей. Пока известно, что пропавшими без вести считаются четыре человека.

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Поисково-спасательные операции на территории Миссисипи продолжаются. Губернатор штата Тейт Ривз сообщил, что власти привлекли дополнительные машины скорой помощи и другие средства экстренной помощи для пострадавших.

Местные СМИ сообщают, что мощный торнадо сносил дома, вырывал деревья с корнями, повредил линии электропередач.

Отмечается, что в результате шторма почти 100 000 абонентов в Алабаме, Миссисипи и Теннесси остались без электричества.

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