Руйнівний торнадо у США: потужний шторм зрівняв з землею місто у штаті Міссісіпі (відео)

Потужний торнадо пронісся американським штатом Міссісіпі. Найбільше від стихії постраждало місто Роллінг Форк, у якому мешкали 1700 осіб.

Як повідомляє New York Times, мер міста Елдрідж Вокер сказав у коментарі ЗМІ: "Мого міста більше немає".

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За даними агентства з надзвичайних ситуацій штату Міссісіпі, довжина смерчу становила понад 160 кілометрів. Відомо про понад 20 загиблих, десятки постраждалих, рятувальники розбирають завали, аби звільнити людей. Наразі відомо, що зниклими безвісти вважаються чотири особи.

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Пошуково-рятувальні операції на території Міссісіпі продовжуються. Губернатор штату Тейт Рівз повідомив, що влада залучила додаткові машини швидкої допомоги та інші засоби екстреної допомоги для постраждалих.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що потужний торнадо зносив будинки, виривав дерева з корінням, пошкодив лінії електропередач.

Зазначається, що внаслідок шторму майже 100 000 абонентів в Алабамі, Міссісіпі та Теннессі залишилися без електрики.

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