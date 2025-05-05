Гроза и до +26 градусов: прогноз погоды в Украине на 6 мая

Во вторник, 6 мая, на большей части территории Украины ожидается дождь, а в западных и северных регионах местами могут пройти грозы. Без осадков останутся только юго-восточные области и Крым.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич. Температурные показатели в северных и западных регионах будут колебаться от +3 до +8 ° С ночью и от +8 до +13 ° С днем.

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В центральных, восточных и южных регионах ночная температура будет достигать +8…+13 °С, а дневная — +15…+20 °С. Теплее всего будет на юго-востоке, в Крыму и южной части Одесской области — до +21…+26 °С.

Раньше мы рассказывали, что холод отходит, но летом придется подождать.

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