Группа "Шершень" 3 отдельной штурмовой бригады показала как точно чистит вражеские траншеи (эффектное видео)

На востоке Украины продолжаются активные боевые действия. В сети появилось видео, на котором украинские военные отдельной тактической группы "Шершень" 3-й отдельной штурмовой бригады совершили прямое попадание в траншею с оккупантами и уничтожили личный состав врага.

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Соответствующий видеоролик опубликовали украинские Telegram -каналы. Точная локация съемок не сообщается, но известно, что подразделение работает на восточном направлении.

На кадрах можно увидеть, как оператор дрона обнаружил вражеский окоп и метко сбросил мину прямо на головы захватчиков. В конце ролика бойцы отчитались об одном раненом россиянине.

Видео дня

Ранее заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала, сколько территорий удалось освободить украинским военным в течение контрнаступления. По ее словам, деоккупирована площадь около 241 кв. км к югу и востоку.

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