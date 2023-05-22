Грядут хорошие новости! Три знака зодиака ждет большая удача до 28 мая

Неделя до 28 мая 2023 года будет очень благоприятной для трех уроженцев зодиакального круга. Их ждут хорошие новости, которые могут кардинально изменить жизнь.

По словам астрологов, в списке счастливчиков Овны, Девы и Тельцы. Они смогут покорить высоты, о которых раньше только мечтали, но для этого придется рискнуть.

Овен

Овны чрезвычайно самоуверенные и предприимчивые. Если они что-то планируют, то стремятся к достижению своих планов и целей любой ценой. Уроженцы знака любят новые вызовы и никогда не сдаются. Эта неделя предоставит им шанс познакомиться с новыми людьми, которые сделают заманчивое предложение по работе – звезды сулят им карьерный рост и большие доходы.

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Дева

Девы – чрезвычайно амбициозные люди, которые внимательно наблюдают за своим окружением и знают все обо всех. Они стараются не находиться в центре внимания, а отходят в сторону, оставаясь незаметными. Однако в ближайшие дни могут произойти перемены. Уроженцы знака громко заявят о себе, чтобы получить желаемое повышение, а те, кто одиноки, отправятся на свидание в поисках любви.

Телец

Тельцы – это люди, которые твердо стоят на ногах и редко предаются мечтам. Им нравится чувствовать себя уверенно, поэтому их взгляд на мир исключительно рациональный. На этой неделе их старания на работе будут оценены по достоинству – уроженцы знака могут рассчитывать не только на солидную премию, но и на продвижение по карьерной лестнице. В их жизни начнется новый этап.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.