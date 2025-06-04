Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно провели атаку на информационные ресурсы конструкторского бюро "Туполев" – одного из ключевых предприятий России в сфере стратегической авиации. По их информации, украинские разведчики долго следили за внутренним документооборотом предприятия и в результате получили доступ к более чем 4,4 гигабайтам критически важной информации.

Среди полученных данных — служебная переписка руководителей КБ, персональные сведения работников, адреса проживания, резюме инженеров и проектантов, служебная информация по закупкам, а также протоколы закрытых совещаний. Об этом информируют источники украинских СМИ NV, " РБК-Украина " и " Общественное ".

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Финальным аккордом операции стало взлом официального сайта бюро, на котором было размещено изображение совы, сжимающей в когтях российский самолет — символ победы украинских хакеров.

ГУР нанесло киберудару по производителю стратегической авиации РФ. Источник: ГУР

ГУР нанесло киберудару по производителю стратегической авиации РФ. Источник: ГУР

ГУР нанесло киберудару по производителю стратегической авиации РФ. Источник: ГУР

ГУР нанесло киберудару по производителю стратегической авиации РФ. Источник: ГУР

В ГУР отмечают, что полученные сведения чрезвычайно ценны, поскольку позволяют почти полностью раскрыть деятельность "Туполева" и установить лица, непосредственно связанные с поддержкой и обслуживанием российской стратегической авиации.

Украинская разведка подчеркнула, что последствия этой операции не ограничатся только киберпространством — результаты будут ощутимы как на земле, так и в воздухе.

Напомним, дроны атаковали Ивановскую область РФ и Елабугу в Татарстане.

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