ГУР: россия вдоль границы с Украиной развернула 48 комплексов 'Искандер'

Вдоль границы с Украиной российские боевики развернули 48 оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

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Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Украины Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"46 было, сейчас 48. Добавились две пусковые установки, они сделали дополнительную тактическую группу, которая применяется для пусков баллистических ракет с территории России", - сказал Скибицкий.

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Что такое ракетный комплекс "Искандер"

"Искандер" - оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника и для доставки тактического ядерного оружия.

Тактико-технические характеристики комплекса "Искандер":

Диаметр вероятного отклонения: 10-30 м

Стартовая масса ракеты: 3800 кг

Масса боевой части: 480 кг

Длина: 7,2 м

Диаметр: 920 мм

Скорость ракеты после начального участка траектории: 2100 м/с

Максимальная высота траектории: более 100 км.

Время до запуска первой ракеты: 4 – 16 минут

Интервал между запусками: минута

В состав комплекса "Искандер" входят:

Автомобильная пусковая установка. Для хранения, транспортировки, подготовки и запуска с целью двух ракет. Транспортно-зарядная машина. Для транспортировки двух дополнительных ракет. Командно-штабная машина. Для управления всем комплексом "Искандер".

Ракета твердотопливная, одноступенчатая с неотделяемой в полете головной частью и управляемой траекторией полета. Управляется с помощью аэродинамических и газодинамических рулей, постоянно изменяет плоскость траектории с нагрузкой от +20G до +30G.

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