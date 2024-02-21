ГУР: россия вдоль границы с Украиной развернула 48 комплексов "Искандер"
Вдоль границы с Украиной российские боевики развернули 48 оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".
Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Украины Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"46 было, сейчас 48. Добавились две пусковые установки, они сделали дополнительную тактическую группу, которая применяется для пусков баллистических ракет с территории России", - сказал Скибицкий.
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Что такое ракетный комплекс "Искандер"
"Искандер" - оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника и для доставки тактического ядерного оружия.
Тактико-технические характеристики комплекса "Искандер":
- Диаметр вероятного отклонения: 10-30 м
- Стартовая масса ракеты: 3800 кг
- Масса боевой части: 480 кг
- Длина: 7,2 м
- Диаметр: 920 мм
- Скорость ракеты после начального участка траектории: 2100 м/с
- Максимальная высота траектории: более 100 км.
- Время до запуска первой ракеты: 4 – 16 минут
- Интервал между запусками: минута
В состав комплекса "Искандер" входят:
- Автомобильная пусковая установка. Для хранения, транспортировки, подготовки и запуска с целью двух ракет.
- Транспортно-зарядная машина. Для транспортировки двух дополнительных ракет.
- Командно-штабная машина. Для управления всем комплексом "Искандер".
Ракета твердотопливная, одноступенчатая с неотделяемой в полете головной частью и управляемой траекторией полета. Управляется с помощью аэродинамических и газодинамических рулей, постоянно изменяет плоскость траектории с нагрузкой от +20G до +30G.
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