ГУР: росія вздовж кордону з Україною розгорнула 48 комплексів 'Іскандер'

Уздовж кордону з Україною російські бойовики розгорнули 48 оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

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По це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії", – сказав Скібіцький.

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Що таке ракетний комплекс "Іскандер"

"Іскандер" - оперативно-тактичний ракетний комплекс призначений для ураження малорозмірних та майданних цілей у глибині оперативної побудови військ противника та для доставки тактичної ядерної зброї.

Тактико-технічні характеристики комплексу "Іскандер":

Діаметр ймовірного відхилення: 10-30 м

Стартова маса ракети: 3800 кг

Маса бойової частини: 480 кг

Довжина: 7,2 м

Діаметр: 920 мм

Швидкість ракети після початкової ділянки траєкторії: 2100 м/c

Максимальна висота траєкторії: понад 100 км.

Час до пуску першої ракети: 4 – 16 хвилин

Інтервал між запусками: хвилина

До складу комплексу "Іскандер" входять:

Автомобільна пускова установка. Для зберігання, транспортування, підготовки та запуску за метою двох ракет. Транспортно-зарядна машина. Для транспортування двох додаткових ракет. Командно-штабна машина. Для керування всім комплексом "Іскандер".

Ракета твердопаливна, одноступінчаста з головною частиною, що не відокремлюється в польоті, і керованою траєкторією польоту. Керується за допомогою аеродинамічних та газодинамічних рулів, постійно змінює площину траєкторії з навантаженням від +20G до +30G.

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