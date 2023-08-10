Химик объяснил, почему не следует чистить духовку пищевой содой и уксусом

Пищевая сода и уксус считаются эффективными моющими средствами. Эти экологичные ингредиенты позволяют удалять накипь, обезжиривать и дезинфицировать поверхности.

Однако в некоторых случаях их применение может повредить. Химик Рафаэль Хомонт, специализирующийся на молекулярной кухне, говорит, что эти ингредиенты обладают антагонистическими свойствами и нивелируют друг друга при одновременном применении.

Он объяснил, что уксус имеет кислотность рН 4, тогда как бикарбонат натрия рН 8. Таким образом, смешивая соду и уксус, мы получаем натуральный продукт, pH которого является нейтральным (pH 6,6).

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Как отметил эксперт, чем ближе рН приближается к единице 7, тем больше смесь становится неэффективной.

Он советует избегать использования этой смеси для чистки, поскольку это "были бесполезно использованы продукты".

Рафаэль Хомонт говорит, что гораздо разумнее использовать коррозионный продукт, такой как концентрированная сода или очень концентрированная чистая кислота: "При смешивании уксуса и соды вы получаете "воду, которая была бы абсолютно неэффективна для очистки поверхностей".

Он также рассказал, что когда вы смешиваете пищевую соду и уксус, происходит химическая реакция и образуется своеобразная пена. Некоторые используют полученную жидкость для очищения духовки. По словам Рафаэля Хомонта, этот раствор может удалить грязь с определенных поверхностей. Однако он будет менее эффективным.

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"Полученная пена может помочь очистить унитаз, удалить известковый налет или продезинфицировать загрязненные поверхности. Подытоживая, сочетание уксуса и пищевой соды может помочь ослабить загрязнение и обработать определенные поверхности, но это не то мощное чистящее средство, которого мы так ищем", – сказал он. .

Эксперт добавил, что для достижения оптимальной эффективности лучше использовать каждый ингредиент по отдельности, чтобы в полной мере воспользоваться его свойствами.

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