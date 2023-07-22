'Хлопок' в Крыму: горит нефтебаза у аэродрома (видео)

Утром, 22 июля, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Оккупационные власти полуострова заявили об атаке беспилотников в Красногвардейском районе. В частности, горит нефтебаза.

Об этом сообщило партизанское движение "Атеш" в Telegram.

Взрывы в Октябрьском! Несколько агентов "Атеш" сообщают, что есть ряд успешных прилетов по нефтебазе. Работает ПВО. Также слышна детонация боекомплекта, говорится в сообщении партизанского движения "Атеш".

В частности, по сообщению телеграмм-канала "Крымский ветер", в Красногвардейском районе взрывы продолжались около десяти минут, однако они были слышны даже в Джанкойском районе.

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"Глава" оккупационных властей в Крыму Сергей Аксенов заявил о попытке налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Крыма.

"Противник предпринял попытку налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы", – отметил он.

По его словам, в Красногвардейском районе произошла детонация на складе боеприпасов из-за атаки беспилотника. "Власть" приняла решение об эвакуации населения в радиусе пяти километров в пункты временного размещения.

В то время российские паблики сообщили, что проезд по Керченскому мосту перекрыли из-за взрывов в Крыму. Поскольку оккупационные власти предупреждали об остановке движения по мосту во время воздушной тревоги. Кроме этого, движение приостановили и по Крымской железной дороге.

Также местных жителей призвали не выкладывать фото и видео объектов, подвергающихся атаке. В частности, оккупационные власти просят сообщили МВД имена авторов видео, которые уже появились в сети.

Напомним, 20 июля так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил об атаке беспилотника по северо-западной части полуострова. По его словам, в результате удара "вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания".

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