'Бавовна' в Криму: горить нафтобаза біля аеродрому (відео)

Вранці, 22 липня, в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада півострова заявила про атаку безпілотників у Красногвардійському районі. Зокрема, горить нафтобаза.

Про це повідомив партизанський рух "Атеш" у Telegram.

Вибухи в Октябрському! Декілька агентів "Атеш" повідомляють, що є ряд успішних прильотів по нафтобазі. Працює ППО. Також чути детонацію боєкомплекту, йдеться в повідомленні партизанського руху "Атеш".

Зокрема, за повідомленням телеграм-каналу "Крымский ветер", у Красногвардійському районі вибухи тривали близько десяти хвилин, проте їх було чутно навіть у Джанкойському районі.

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"Глава" окупаційної влади в Криму Сергій Аксьонов заявив про спробу нальоту з використанням БПЛА по інфраструктурних об'єктах Криму.

"Противник здійснив спробу нальоту з використанням БПЛА по інфраструктурних об'єктах Красногвардійського району Республіки Крим. Співробітники МНС перебувають на місці для ліквідації можливих наслідків. Працюють усі профільні служби", – зазначив він.

За його словами, в Красногвардійському районі сталася детонація на складі боєприпасів через атаку безпілотника. "Влада" ухвалила рішення про евакуацію населення в радіусі п'яти кілометрів до пунктів тимчасового розміщення.

Тоді як російські пабліки повідомили, що проїзд Керченським мостом перекрили через вибухи в Криму. Оскільки окупаційна влада попереджала про зупинку руху мостом під час повітряної тривоги. Крім цього, рух призупинили й Кримською залізницею.

Також місцевих жителів закликали не викладати фото та відео об'єктів, що піддаються атаці. Зокрема, окупаційна влада просить повідомили МВС імена авторів відео, які вже з'явилися в мережі.

Нагадаємо, 20 липня так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив про атаку безпілотника по північно-західній частині півострова. За його словами, внаслідок удару "ворожого БПЛА в одному з населених пунктів на північному заході Криму пошкоджено чотири адміністративні будівлі".

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