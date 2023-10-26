Хмельный и сладкий: рецепт коктейля 'Поцелуй Дракулы' на Хэллоуин

Этот коктейль по рецепту от Shuba идеально подойдет к вечеринке в честь Хэллоуина. Он обладает приятным легким вкусом и обладает хмельным эффектом.

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Ингредиенты:

Гренадин – 15 мл

Водка – 30 мл

Круги – 150 мл

Коктейльная вишня – 1 шт.

Лед, кубики – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Гренадин налейте в хайбол.

2. Добавьте лед и налейте водку.

3. Добавьте когда.

4. Украсьте вишней для коктейлей.

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