Жуткий десерт на Хэллоуин: рецепт привидений из зефира
Если вы не знаете, какой десерт приготовить а Геловин, предлагаем вам сделать зефирки в форме привидений по рецепту от Shuba. Делать их просто и весело
Ингредиенты:
Мука пшеничная – 300 г
Масло сливочное – 150 г
Яйцо куриное, желток – 3 шт.
Сахар – 130 г
Какао-порошок – 30 г
Для зефира
Сахар – 200 г
Вода – 140 мл
Яичный белок – 3 шт.
Желатин – 8 г
Соль – по вкусу
Для декора
Шоколадные дропсы – 20 шт.
Сахарная пудра – 100 г
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Способ приготовления:
Смешайте просеянную муку и масло в блендере и разложите смесь горкой на рабочей поверхности.
В центр горки положите несладкий какао-порошок, сахарную пудру и взбитое яйцо. Смешайте ингредиенты и месите, пока не выйдет плотное тесто. Оставьте его в холодильнике на 30 минут.
Извлеките тесто из холодильника и раскатайте тесто до толщины 4 мм, после чего нарежьте кружки диаметром 5 см. Положите их на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте при температуре 180 С 10-15 минут и охладите.
Для зефира начните со взбивания яичных белков до пиков. Желатин растворите в 80 мл холодной воды, хорошо перемешайте и отставьте в сторону.
В кастрюлю всыпьте сахар и влейте 60 мл воды, перемешайте венчиком. Поставьте на плиту и варите до полного растворения сахара.
После растворения сахара доведите смесь до кипения и убавьте огонь.
Сахарный сироп добавьте к растопленному желатину и смешайте блендером в течение 8-10 минут.
Добавьте сахарно-желейную смесь во взбитые белки и смешайте плоской лопаткой. Переложите смесь в кондитерский мешок и отсадите на каждое печенье, чтобы получилась горка высотой 4-5 см.
Посыпьте сахарной пудрой, а шоколадными каплями сделайте глаза. Поставьте в холодильник на 1 час.
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