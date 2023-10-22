Страшно вкусный: рецепт безалкогольного ягодного пунша на Хэллоуин

Подайте этот совершенно отвратительный с виду фруктовый пунш по рецепту от Shuba на Хэллоуин для детей. Они будут потрясены.

Ингредиенты:

– Консервированные счеты – 15 штук

– темные изюм - 15 штук

– Вишневый сок – 2 литра

- газировка - 1 литр

– Коктейльные вишни – 15 штук

Способ приготовления:

1. Промойте две перчатки и наполните их водой. Завяжите узел в части, приходящейся на запястье. Заморозьте.

2. Слейте сироп из личика и извлеките личика, располагая их на тарелке. Возьмите коктейльную вишню и вставьте изюм в один конец каждой вишни, а затем поместите вишни в личи, создавая "глазные яблоки."

3. Поместите глаза в большую глубокую посуду для пунша. Перелейте сироп из личи и вишневый сок в посуду с ягодными "глазами." Осторожно положите заказанные руки, предварительно сняв перчатки, добавьте их в пунш, а затем долейте газировку.

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