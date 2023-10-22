Страшно смачний: рецепт безалкогольного ягідного пуншу на Геловін
Подайте цей цілковито відразний на вигляд фруктовий пунш за рецептом від Shuba на Гелловін для дітей. Вони будуть вражені.
Інгредієнти:
– Консервовані лічі - 15 штук
– Темні родзинки - 15 штук
– Вишневий сік - 2 літри
– Газована вода - 1 літр
– Коктейльні вишні - 15 штук
Спосіб пригоутвання:
1. Промийте дві одноразові рукавички та наповніть їх водою. Зав'яжіть вузол у тій частині, що припадає на зап'ястя. Заморозьте.
2. Злийте сироп з лічі та витягніть лічі, розташовуючи їх на тарілці. Візьміть коктейльну вишню і вставте родзинки в один кінець кожної вишні, а потім помістіть вишні в лічі, створюючи "очні яблука."
3. Розмістіть очі у великому глибокому посуді для пуншу. Перелийте сироп з лічі та вишневий сік у посуд з ягідними "очима." Обережно покладіть замовлені руки, попередньо знявши рукавички, додайте їх до пуншу, а потім долийте газовану воду.
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