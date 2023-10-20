Як приготувати смачну сирну закуску у вигляді гарбуза на Геловін: простий рецепт

Як зробити закуску з сиром у вигляді міні-гарбуза на Хелловін 2023

Осінь несе не лише падіння температури та опадів листя, а й нові рецепти закусок, які прикрасять ваш стіл. Один із них – це міні-гарбузи з міксом сирів, часником та різноманітними посипками.

Ця ідеальна закуска на осінь не лише прикрасить ваш стіл, а й стане чудовим варіантом для швидкого та смачного перекусу. Крім того, такі ефектні гарбузики з крем-сиром ідеально підійдуть для святкування Гелловіну. Рецептом поділились блогерка Валерія Велігура в Instagram.

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Панірувати цю закуску можна в насінні кунжуту, спеціях або крихті, дозволяючи вам експериментувати та дивувати своїх рідних неймовірними смаками та презентацією.

Інгредієнти:

200 г вершкового сиру;

100 г твердого сиру;

Свіжа зелень кінзи, кропу або петрушки;

1-2 зубчики часнику;

Сіль;

Чорний мелений перець.

Для панірування:

Начоси;

Мелена копчена паприка;

Кунжут.

Приготування:

У мисці об'єднайте вершковий сир, тертий твердий сир, дрібно нарізану зелень і спеції. Додайте вичавлений часник і добре перемішайте, формуючи кульки. Розмеліть начоси або чіпси до стану крихти. Паніруйте сирні кульки у начосах або чіпсах, паприці та насінні кунжуту. За допомогою мотузки сформуйте складки гарбузів, а замість хвостиків вставте солоні палички. Ваша закуска готова до подачі.

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