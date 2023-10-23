Моторошний десерт на Геловін: рецепт привидів з зефіру

Якщо ви не знаєте, який десерт приготувати а Геловін, пропонуємо вам зробити зефірки у формі привидів за рецептом від Shuba. Робити їх просто і весело

Інгредієнти:

Борошно пшеничне – 300 г

Масло вершкове – 150 г

Яйце куряче, жовток –3 шт.

Цукор – 130 г

Какао-порошок – 30 г

Для зефіру

Цукор – 200 г

Вода – 140 мл

Яєчний білок – 3 шт.

Желатин – 8 г

Сіль – за смаком

Для декору

Шоколадні дропси – 20 шт.

Цукрова пудра – 100 г

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Спосіб приготування:

Змішайте просіяне борошно і масло в блендері та розкладіть суміш гіркою на робочій поверхні.

В центр гірки покладіть несолодкий какао-порошок, цукрову пудру та збите яйце. Змішайте інгредієнти та місіть, поки не вийде щільне тісто. Залиште його в холодильнику на 30 хвилин.

Вийміть тісто з холодильника та розкачайте тісто до товщини 4 мм, після чого наріжте кружальця діаметром 5 см. Покладіть їх на деко, застелене пергаментом. Випікайте при температурі 180°С 10-15 хвилин та охолодіть.

Для зефіру почніть зі збивання яєчних білків до піків. Желатин розчиніть у 80 мл холодної води, добре перемішайте та відставте убік.

У каструлю всипте цукор і влийте 60 мл води, перемішайте вінчиком. Поставте на плиту і варіть до повного розчинення цукру.

Після розчинення цукру, доведіть суміш до кипіння та зменште вогонь.

Цукровий сироп додайте до розтопленого желатину та змішайте за допомогою блендера протягом 8-10 хвилин.

Додайте цукрово-желейну суміш у збиті білки та змішайте пласкою лопаткою. Перекладіть суміш у кондитерський мішок і відсадіть її на кожне печиво, щоб вийшла гірка висотою 4-5 см.

Посипте цукровою пудрою, а шоколадними краплями зробіть "очі". Поставте до холодильника на 1 годину.

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