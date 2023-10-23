Моторошний десерт на Геловін: рецепт привидів з зефіру
Якщо ви не знаєте, який десерт приготувати а Геловін, пропонуємо вам зробити зефірки у формі привидів за рецептом від Shuba. Робити їх просто і весело
Інгредієнти:
Борошно пшеничне – 300 г
Масло вершкове – 150 г
Яйце куряче, жовток –3 шт.
Цукор – 130 г
Какао-порошок – 30 г
Для зефіру
Цукор – 200 г
Вода – 140 мл
Яєчний білок – 3 шт.
Желатин – 8 г
Сіль – за смаком
Для декору
Шоколадні дропси – 20 шт.
Цукрова пудра – 100 г
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Спосіб приготування:
Змішайте просіяне борошно і масло в блендері та розкладіть суміш гіркою на робочій поверхні.
В центр гірки покладіть несолодкий какао-порошок, цукрову пудру та збите яйце. Змішайте інгредієнти та місіть, поки не вийде щільне тісто. Залиште його в холодильнику на 30 хвилин.
Вийміть тісто з холодильника та розкачайте тісто до товщини 4 мм, після чого наріжте кружальця діаметром 5 см. Покладіть їх на деко, застелене пергаментом. Випікайте при температурі 180°С 10-15 хвилин та охолодіть.
Для зефіру почніть зі збивання яєчних білків до піків. Желатин розчиніть у 80 мл холодної води, добре перемішайте та відставте убік.
У каструлю всипте цукор і влийте 60 мл води, перемішайте вінчиком. Поставте на плиту і варіть до повного розчинення цукру.
Після розчинення цукру, доведіть суміш до кипіння та зменште вогонь.
Цукровий сироп додайте до розтопленого желатину та змішайте за допомогою блендера протягом 8-10 хвилин.
Додайте цукрово-желейну суміш у збиті білки та змішайте пласкою лопаткою. Перекладіть суміш у кондитерський мішок і відсадіть її на кожне печиво, щоб вийшла гірка висотою 4-5 см.
Посипте цукровою пудрою, а шоколадними краплями зробіть "очі". Поставте до холодильника на 1 годину.
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