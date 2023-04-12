'Холостячка' Ксения Мишина сказала, сколько ей нужно денег в месяц 'для нормальной жизни'

Украинская актриса и участница шоу "Холостячка" Ксения Мишина, воспитывающая 11-летнего сына Платона, рассказала, какую сумму ежемесячно тратит на жительство. Выяснилось, что расходы актрисы составляют от 70 до 80 тысяч гривен.

Во время интервью ведущему YouTube-канала "Слава+" 33-летняя знаменитость сказала, что часть этих денег она платит за аренду жилья (хотя имеет собственную квартиру), часть тратит на горючее для авто, на оплату коммунальных услуг, продукты и т.д. Причем аренда квартиры ей обходится в 20-25 тысяч гривен в месяц.

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"У меня очень классные арендодатели и они в начале войны мне помогали, я ничего не платила. А потом… мы договорились… Если есть – я плачу. Если нет – я могу сказать, и они пойдут мне на встречу", – сказала Мишина.

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В собственной квартире, как выяснилось, Ксения пока не может жить, чтобы не платить за аренду жилья, потому что она нуждается в ремонте.

Относительно того, как она зарабатывает средства, чтобы платить такую сумму только за аренду квартиры, актриса пояснила, что до полномасштабного российского вторжения она была задействована во многих проектах, так что у нее остались сбережения.

Когда ведущий спросил у Мишиной, сколько денег ей нужно в месяц, чтобы "нормально жить", автор сказала, что это 80 тысяч гривен. Кроме аренды жилья, 20 тысяч она тратит на горючее для авто, 10 тысяч на еду, а коммуналка и другие расходы – еще 10 тысяч грн.

"Пока хватает, пока закрываю из тех денег, которые заработала на проектах. У меня есть какие-то деньги, которые заработала, где-то лежат. Но как дальше будет - я не знаю. Я всегда была при работе, а сейчас такой период, когда ее нет", – добавила Мишина.

Ксении Мишиной 33 года, она родом из Севастополя. В Киеве окончила театральный вуз Карпенко-Карого. Стала популярной благодаря роли в сериале "Крепосная", где сыграла Лидию Шефер. Была участницей шоу "Танцы со звездами". Также Мишина была главной героиней ТВ-шоу "Холостячка".

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