'Срочно захотелось сделать хорошие кадры': победительница шоу 'Холостяк' Дарья Квиткова показала откровенные фото в купальнике

Украинская блоггерша и победительница шоу "Холостяк-9" Дарья Квиткова после развода с шоуменом взяла сына и уехала отдыхать на Мальдивы. В своем Инстаграме женщина выкладывает фото из отпуска.

Так, на днях Квиткова опубликовала несколько снимков, на которых она изображена в купальнике у воды. "Гуляли по острову, увидела красивый свет и мне срочно захотелось сделать хорошие кадры", — подписала она фотографии.

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Фолловеры Дарьи забросали ее комплиментами, отмечая ее стройную и подтянутую фигуру:

Такие люди являются примером, как нужно пахать над собой, чтобы добиться крутых результатов.

Может достаточно упрекать такие шикарные фото?

Какая у Вас отличная фигура, просто идеально.

Очень красивая фигурка.

Также 25-летняя Дарья сфотографировалась вместе с сыном (Левчик, 1,5 года) у бассейна.

"Такой уж мой большой маленький мальчик. Смотрю на фото и просто в шоке, как он вырос. А что ждет меня", – прокомментировала она эти фото.

Справка: блогерша и победительница шоу "Холостяк-9" Дарья Квиткова (Матюнина) родилась 9 июля 1998 года. Окончила Академию парикмахерского искусства, затем поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств.

В 2020 году вышла замуж за теле- и радиоведущего, шоумена Никиту Добрынина (Влада Вакуловича). В этом году Квиткова и Добрынин на трассе Киев-Одесса попали в аварию, в результате которой Дарья сломала нос.

В 2021 году у пары родился мальчик, которого назвали Львом.

В январе 2023 года Дарья Квиткова в соцсетях сообщила о разводе с телеведущим Никитой Добрыниным.

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