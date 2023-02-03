'Терміново захотілось зробити гарні кадри': переможниця шоу 'Холостяк' Дар'я Квіткова показала відверті фото у купальнику

Українська блогерка та переможниця шоу "Холостяк-9" Дар'я Квіткова після розлучення з шоуменом взяла сина та поїхала відпочивати на Мальдіви. У своєму Інстаграмі жінка викладає фото з відпустки.

Так, днями Квіткова опублікувала кілька знімків, на яких вона зображена у купальнику біля води. "Гуляли островом, побачила красиве світло і мені терміново захотілось зробити гарні кадри", – підписала вона світлини.

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Відео дня

Фоловери Дар'ї закидали її компліментами, відзначаючи її струнку та підтягнуту фігуру:

Такі люди є прикладом, як потрібно пахати над собою, щоб досягти крутих результатів.

Може досить уже закидати такі шикарні фото?

Яка у Вас чудова фігура, просто ідеально.

Дуже красива фігурка.

Також 25-річна Дар'я сфотографувалася разом з сином (Левчик, 1,5 роки) біля басейну.

"Такий вже мій великий маленький хлопчик. Дивлюсь на фото і просто в шоці, як він виріс. А що чекає мене", – прокоментувала вона ці фото.

Довідково: блогерша і переможниця шоу "Холостяк-9" Дар'я Квіткова (Матюніна) народилася 9 липня 1998 року. Закінчила Академію перукарського мистецтва, потім вступила до Київського національного університету культури та мистецтв.

У 2020 році вийшла заміж за теле- та радіоведучого, шоумена Нікіту Добриніна (Влада Вакуловича). Цього ж року Квіткова та Добринін на трасі Київ-Одеса потрапили в аварію, у результаті якої Дар'я зламала ніс.

У 2021 році у пари народився хлопчик, якого назвали Левом.

В січні 2023 року Дар'я Квіткова у соцмережах повідомила про розлучення з телеведучим Микитою Добриніним.

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