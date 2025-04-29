'Хотим видеть окончание войны': в ООН прокомментировали трехдневное 'перемирие' Путина

В ответ на очередное заявление российского президента Владимира Путина о возможном "перемирии" спикер Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация Объединенных Наций выступает за завершение войны России против Украины согласно нормам международного права и уставу ООН.

"Наша позиция остается неизменной: мы стремимся к завершению войны... Это должен быть принципиальный, последовательный процесс, основанный на Уставе ООН, международном праве и соответствующих резолюциях", — подчеркнул спикер. Об этом сообщает " Укринформ " со ссылкой на заявление Дюжаррика.

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Он подчеркнул, что мирное урегулирование должно предусматривать полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. В то же время, в ООН приветствуют любые инициативы, направленные на прекращение войны, если они соответствуют вышеуказанным принципам.

На вопрос о признанном участии военных КНДР в боевых действиях на стороне России Дюжаррик ответил коротко:

"Любая интернационализация конфликта — это движение в ложном направлении".

Напомним, Ким Чен Ын подтвердил участие военных КНДР в войне в Украине.

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