Хозяйки назвали 4 действенных лайфхака для стирки белых вещей

Иногда возникает ситуация, когда у вас скапливается небольшое количество белых вещей, и вы не хотите запускать машину для стирки полупустой. К счастью, существует полезный лайфхак, который позволяет вам стирать белую одежду вместе с черной или цветной, сохраняя ее белье.

Об этом пишет ТСН.

Просто поместите все светлые вещи в прозрачный пакет и хорошо завяжите его. Затем можно без страха добавить этот пакет в другую одежду в стиральном барабане. Этот трюк поможет вам очистить белую одежду, не рискуя ее пожелтением.

Помните установить режим "Нежная стирка" и не поднимать температуру выше 30 градусов. Избегайте совместной стирки с черной одеждой, которую вы недавно приобрели, поскольку это может привести к окраске белых вещей.

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Если вы хотите сохранить белую одежду в идеальном состоянии, запомните некоторые советы:

Стирайте белую одежду часто, но не забывайте, что чрезмерное использование моющих средств или кондиционера может привести к пожелтению. Произведите дополнительные ополаскивания, чтобы устранить остатки средств. Используйте природные отбеливатели, такие как лимон или уксус вместо химических средств. Они помогут сохранить белый цвет одежды. Высушивайте белую одежду на воздухе, избегайте сушилки и пластиковых корзинок, поскольку они могут вызвать пожелтение.

Если белые вещи случайно постирались вместе с цветными и они окрасились или пожелтели, вы можете попробовать трюк с использованием соды и уксуса. Добавьте 1/2 мерной ложки соды и уксуса в горячую воду в стиральной машине и дайте вещам побыть в этом растворе. Затем постирайте их обычным средством.

Напомним, мы уже писали, что делать, если одежда села во время стирки.

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