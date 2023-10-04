Господині назвали 4 дієві лайфхаки для прання білих речей

Часом виникає ситуація, коли у вас накопичується невелика кількість білих речей, і ви не хочете запускати машину для прання напівпорожньою. На щастя, існує корисний лайфхак, який дозволяє вам прати білий одяг разом з чорним або кольоровим, зберігаючи його білизну.

Про це пише ТСН.

Просто помістіть всі світлі речі в прозорий пакет і добре зав'яжіть його. Потім можна без страху додати цей пакет до іншого одягу в пральному барабані. Цей трюк допоможе вам очистити білий одяг, не ризикуючи його пожовтінням.

Пам'ятайте встановити режим "Делікатне прання" і не піднімати температуру вище 30 градусів. Уникайте також спільного прання з чорним одягом, який ви недавно придбали, оскільки це може призвести до забарвлення білих речей.

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Якщо ви хочете зберегти білий одяг в ідеальному стані, запам'ятайте деякі поради:

Періть білий одяг часто, але не забувайте, що надмірне використання мийних засобів або кондиціонера може призвести до пожовтіння. Проводьте додаткові ополіскування, щоб усунути залишки засобів. Використовуйте природні відбілювачі, такі як лимон або оцет, замість хімічних засобів. Вони допоможуть зберегти білий колір одягу. Висушуйте білий одяг на повітрі, уникайте сушарки і пластикових кошиків, оскільки вони можуть спричинити пожовтіння.

Якщо білі речі випадково випрали разом з кольоровими і вони забарвилися або пожовтіли, ви можете спробувати трюк з використанням соди та оцту. Додайте 1/2 мірної ложки соди і оцту до гарячої води в пральній машині і дайте речам побути в цьому розчині. Потім виперіть їх звичним засобом.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, якщо одяг сів під час прання.

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