Проста порада, як відновити одяг, який 'збігся' під час прання

Якщо не дотримуватися рекомендованих режимів прання, вказаних на етикетках одягу, в результаті можна отримати або надто розтягнуті речі, або ж значно зменшені у розмірах.

Це поширена проблема, але на щастя, існує кілька способів відновити одяг, який постраждав від цього.

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Перший спосіб

Найпростіший спосіб відновити збігся одяг - це замочити його в теплій воді з додаванням кондиціонера для волосся або косметологічної маски для волосся. Кондиціонер допоможе розслабити волокна тканини й зробити їх більш еластичними. Залиште одяг у розчині на 30-60 хвилин, а потім прополощіть його і висушіть.

Другий спосіб

Якщо перший спосіб не спрацював, ви можете спробувати розтягнути одяг вручну. Нанесіть на тканину невелику кількість зволожуючого крему або бальзаму для волосся й акуратно розтягуйте її в різні боки. Робіть це обережно, щоб не пошкодити тканину.

Третій спосіб

Налийте в миску з теплою водою 125 мл білого оцту і 50 мл маски для волосся і повністю занурте "зморщений одяг" на 30 хвилин. Потім треба обережно розтягнути річ та занурити в розчин ще на годину. Потім ополосніть одяг холодною водою і розкладіть сушитися на рушнику.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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