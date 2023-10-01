rus
Українська
Лайфхаки

Простой совет, как восстановить "севшую" одежду во время стирки

Былим Елена

Простой совет, как восстановить 'севшую' одежду во время стирки

Если не соблюдать рекомендованные режимы стирки, указанные на этикетках одежды, в результате можно получить либо слишком растянутые вещи, либо значительно уменьшенные в размерах.

Это распространенная проблема, но к счастью, существует несколько способов восстановить пострадавшую от этого одежду.

Читайте также: Топ-6 методов растянуть севшую после стирки одежду

Первый способ

Самый простой способ восстановить севшую одежду – это замочить ее в теплой воде с добавлением кондиционера для волос или косметологической маски для волос. Кондиционер поможет расслабить волокна ткани и сделать их эластичнее. Оставьте одежду в растворе на 30-60 минут, а затем прополощите ее и высушите.

Второй способ

Если первый способ не сработал, вы можете попытаться растянуть одежду вручную. Нанесите на ткань небольшое количество увлажняющего крема или бальзама для волос и аккуратно растягивайте ее в разные стороны. Делайте это осторожно, чтобы не повредить ткань.

Третий способ

Налейте в миску с теплой водой 125 мл белого уксуса и 50 мл маски для волос и полностью окуните "сморщенную одежду" на 30 минут. Затем следует осторожно растянуть вещь и погрузить в раствор еще на час. Затем ополосните одежду холодной водой и разложите сушиться на полотенце.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

 
 
 
Лайфхаки