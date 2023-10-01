Простой совет, как восстановить 'севшую' одежду во время стирки

Если не соблюдать рекомендованные режимы стирки, указанные на этикетках одежды, в результате можно получить либо слишком растянутые вещи, либо значительно уменьшенные в размерах.

Это распространенная проблема, но к счастью, существует несколько способов восстановить пострадавшую от этого одежду.

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Первый способ

Самый простой способ восстановить севшую одежду – это замочить ее в теплой воде с добавлением кондиционера для волос или косметологической маски для волос. Кондиционер поможет расслабить волокна ткани и сделать их эластичнее. Оставьте одежду в растворе на 30-60 минут, а затем прополощите ее и высушите.

Второй способ

Если первый способ не сработал, вы можете попытаться растянуть одежду вручную. Нанесите на ткань небольшое количество увлажняющего крема или бальзама для волос и аккуратно растягивайте ее в разные стороны. Делайте это осторожно, чтобы не повредить ткань.

Третий способ

Налейте в миску с теплой водой 125 мл белого уксуса и 50 мл маски для волос и полностью окуните "сморщенную одежду" на 30 минут. Затем следует осторожно растянуть вещь и погрузить в раствор еще на час. Затем ополосните одежду холодной водой и разложите сушиться на полотенце.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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