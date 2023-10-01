ukr
русский
Лайфхаки

Проста порада, як відновити одяг, який "збігся" під час прання

Билім Олена

Проста порада, як відновити одяг, який 'збігся' під час прання

Якщо не дотримуватися рекомендованих режимів прання, вказаних на етикетках одягу, в результаті можна отримати або надто розтягнуті речі, або ж значно зменшені у розмірах.

Це поширена проблема, але на щастя, існує кілька способів відновити одяг, який постраждав від цього.

Читайте також: Топ-6 методів розтягнути одяг, який сів після прання

Перший спосіб

Найпростіший спосіб відновити збігся одяг - це замочити його в теплій воді з додаванням кондиціонера для волосся або косметологічної маски для волосся. Кондиціонер допоможе розслабити волокна тканини й зробити їх більш еластичними. Залиште одяг у розчині на 30-60 хвилин, а потім прополощіть його і висушіть.

Другий спосіб

Якщо перший спосіб не спрацював, ви можете спробувати розтягнути одяг вручну. Нанесіть на тканину невелику кількість зволожуючого крему або бальзаму для волосся й акуратно розтягуйте її в різні боки. Робіть це обережно, щоб не пошкодити тканину.

Третій спосіб

Налийте в миску з теплою водою 125 мл білого оцту і 50 мл маски для волосся і повністю занурте "зморщений одяг" на 30 хвилин. Потім треба обережно розтягнути річ та занурити в розчин ще на годину. Потім ополосніть одяг холодною водою і розкладіть сушитися на рушнику.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Лайфхаки