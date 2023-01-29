Чому після прання в машинці речі стають бруднішими: причини та способи вирішення

Чому речі стають бруднішими після прання в машинці

Як пише видання pixelinform, деякі пральні порошки не дуже ефективні у боротьбі з забрудненнями, а здатні лише освіжити білизну в процесі прання. Інколи трапляється так, що речі після пральної машинки стають навіть бруднішою, ніж до прання.

Не слід одразу грішити на побутову хімію та стан пральної машинки. Причину проблеми, чому речі після прання забруднюються, можна з'ясувати за кольором та характером плям на випраних речах.

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Причини та способи вирішення

Білі, кольорові або якісь незвичайні плями говорять про те, що у пральну машинку потрапила річ, схильна до линяння. Це можуть бути джинси, яскраві тканини або прання пройшло з надто високою температурою води;

Коричневі та руді плями – це сліди іржі, яка нерідко виявляється у водопровідній системі після відключення водопостачання в будинку. Також, можливо, десь у машинці могли застрягти металеві предмети, такі як монети, ґудзики та інші речі, що могли завалитись в процесі прання в гумовому ущільнювачі та інші важкодоступні місця;

– це сліди іржі, яка нерідко виявляється у водопровідній системі після відключення водопостачання в будинку. Також, можливо, десь у машинці могли застрягти металеві предмети, такі як монети, ґудзики та інші речі, що могли завалитись в процесі прання в гумовому ущільнювачі та інші важкодоступні місця; Сині та фіолетові плями можуть з'являтись через те, що іноді виробники побутової хімії додають у порошки сині гранули, які використовуються для відбілювання. Неправильна кількість порошку або неправильний вибір температурного режиму призведе до того, що на речах залишаться сині крапки або плями. Перевіряйте ярлики на одягу перед пранням;

можуть з'являтись через те, що іноді виробники побутової хімії додають у порошки сині гранули, які використовуються для відбілювання. Неправильна кількість порошку або неправильний вибір температурного режиму призведе до того, що на речах залишаться сині крапки або плями. Перевіряйте ярлики на одягу перед пранням; Жовті плями говорять про те, що окрім складу порошку та його кількості причина може бути у дефектах пральної машини. В основному це бруд, що скупчився в манжеті, система зливу, що засмітилася, або навіть сальник, що протікає. В останньому випадку краще викликати фахівця, щоб він відремонтував побутову техніку.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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