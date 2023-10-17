Хозяйки назвали 5 вещей, которые категорически нельзя стирать в машинке

Даже при наличии технологий, упрощающих нашу жизнь, остаются вещи, не поддающиеся стирке в стиральной машине. Они требуют особого ручного ухода или химчистки.

Об этом пишет Радиотрек.

Купальники

Эти вещи лучше полоскать в воде и избегать их стирки в барабане стиральной машины, чтобы не вызвать деформацию. В противном случае, купальник потеряет свой внешний вид.

Галстуки

Часто аксессуары этого типа изготовлены из деликатных материалов, которые не рекомендуется стирать.

Головные уборы с козырьком

Даже если козырек кажется крепким, во время вращения барабана или отжима его легко можно повредить. Поэтому головные уборы лучше стирать вручную без отжима и просто дать им подсохнуть.

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Шерсть, вельвет или кашемир

Одежда из этих материалов не подвергается даже деликатной стирке в стиральной машине.

Если вам нужно постирать такие вещи, лучше делать это вручную или отдавать их до химчистки, чтобы избежать случайных повреждений. Одежда из натуральной кожи также требует особого ухода, и не рекомендуется стирка в машине во избежание образования повреждений и изломов.

Напомним, мы уже писали, как приготовить эффективное и бюджетное средство для стирки.

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