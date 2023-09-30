Хозяйки назвали три неочевидных способа использования каштанов в быту
С наступлением осени улицы города заполняются опавшей листвой и каштанами. Это универсальная вещь, которую можно использовать в разных областях.
Об этом пишет Радиотрек.
Где можно использовать каштаны?
Кулинария
Каштаны можно включать в различные блюда. Из них готовят вкусные каштановые супы, пюре, они придают вкус при выпечке и приготовлении различных гарниров.
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Лечение
Каштаны обладают многочисленными полезными свойствами и применяются в традиционной медицине. Они могут помочь при проблемах с венами и суставами.
Декор
Каштаны отлично подходят для создания осенних композиций и декоративных элементов.
Напомним, мы уже писали, как можно использовать каштаны.
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