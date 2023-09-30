Хозяйки назвали три неочевидных способа использования каштанов в быту

С наступлением осени улицы города заполняются опавшей листвой и каштанами. Это универсальная вещь, которую можно использовать в разных областях.

Об этом пишет Радиотрек.

Где можно использовать каштаны?

Кулинария

Каштаны можно включать в различные блюда. Из них готовят вкусные каштановые супы, пюре, они придают вкус при выпечке и приготовлении различных гарниров.

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Лечение

Каштаны обладают многочисленными полезными свойствами и применяются в традиционной медицине. Они могут помочь при проблемах с венами и суставами.

Декор

Каштаны отлично подходят для создания осенних композиций и декоративных элементов.

Напомним, мы уже писали, как можно использовать каштаны.

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